Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentindeki kampında ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanı takip eden isimler arasında Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.

Antrenman öncesinde TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkoğlu: "24 Yıl Sonra Gelen Başarıyla Gururlandık"

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılma başarısının ülke adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Hidayet Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın başkanımızı, yönetimini, teknik heyeti ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. 24 yıl sonra ülkemizi Dünya Kupası'na taşıyarak hepimizi gururlandırdılar. Futbol, ülkemizin en çok takip edilen spor branşlarından biri. İnşallah burada da ülkemizi gururlandıracak sonuçlar alır ve milyonları mutlu ederler. Biz de hem bir spor adamı hem de futbolsever olarak bu sevince ortak oluruz."

Türkoğlu ayrıca, TFF yönetimine destek vermek amacıyla Miami kampını ziyaret ettiğini belirterek, milli takımın başarısının tüm spor camiasını mutlu edeceğini ifade etti.

Hacıosmanoğlu: "80 Milyon Sizden Başarı Bekliyor"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise milli takım üzerindeki sorumluluğun farkında olduklarını söyledi.

Hacıosmanoğlu, "80 milyon sizden başarı bekliyorsa artık kendinizi değil, ülkenizi düşünmek zorundasınız. Oyuncularımız arasında çok güçlü bir aile ortamı var. Teknik ekip ve yönetim olarak bu birlikteliği daha da güçlendirmeye çalışıyoruz. Milletimizin dualarıyla birlikte başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyoruz" dedi.

Başarılı bir turnuva geçirmeyi hedeflediklerini belirten Hacıosmanoğlu, final yolunda ilerleyerek 18 Temmuz'da New York'tan Türkiye'ye dönmeyi umut ettiklerini söyledi.

Mecnun Otyakmaz: "Hedefimiz Final Oynayıp New York'tan Dönmek"

TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da Hidayet Türkoğlu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Otyakmaz, "Hidayet Başkanımız büyük organizasyonlarda mücadele etmiş önemli bir spor insanı. Buraya kadar gelerek takımımıza destek vermesi çok değerli. Biz de futbolcularımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İnşallah turnuvada finale kadar yükselip New York'tan dönmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Dünya Kupası İçin Kenetlendi

Miami kampında moral ve motivasyonun yüksek olduğu gözlenirken, TFF yönetimi ve spor camiasının önemli isimleri milli takıma destek vermeyi sürdürüyor. Dünya Kupası'nda başarılı sonuçlar hedefleyen Ay-Yıldızlı ekip, milyonlarca Türk futbolseverin umutlarını taşıyor.