Karaman’da hafif ticari araç ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, Ahi Evran Bulvarı üzerinde meydana geldi. Y.D. yönetimindeki 70 ACP 531 plakalı hafif ticari araç, N.A. (54) idaresindeki 70 ABL 650 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosikletle çarpıştı.

Sürücünün hayati tehlikesi var

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü N.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. N.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza kameraya yansıdı

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.