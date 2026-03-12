İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı Taceddin Dergahı'nda 'Korkma! Gençliğin Ruhu Burada' teması ile kutlama ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Valisi Vasip Şahin, çok sayıda davetli ve öğrencinin katılımıyla gerçekleşen programda, Mehmet Akif Ersoy anısına saygı duruşunda bulunuldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

BAKAN TEKİN'DEN ÇOCUKLARA TEŞEKKÜR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, programa katılan çocuklara teşekkür ederek, 'İstiklalimize, bayrağımıza, ezanımıza, devletimize sahip çıktığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu değerlere sahip çıkan çocuklar yetiştirdikleri için ailelerinize ve sizi böyle güzel emanet aldıktan sonra ülkesine, bayrağına, bağımsızlığına sahip çıkan çocuklar olarak yetiştirdikleri için öğretmenlerinize teşekkür ediyorum. Sizler var oldukça bu devlet, bağımsızlığımız, bayrağımız ilelebet varlığını sürdürecektir' dedi. (DHA)