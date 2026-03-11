The New York Times (NYT) gazetesinin uydu görüntüleri, doğrulanmış sosyal medya videoları ile ABD ve İranlı yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, çatışmaların başlangıcından bu yana İran tarafından en az 17 ABD askeri ve diplomatik tesisinin hedef alındığı tespit edildi. Haberde bazı tesislerin birden fazla saldırıya maruz kaldığı ifade edildi.

Analizde, İran’ın gerçekleştirdiği saldırıların kapsamının, ABD yönetimindeki bazı yetkililerin öngördüğünden daha geniş olduğu değerlendirmesine yer verildi. Bu durumun, İran’ın olası bir çatışmaya yönelik hazırlık seviyesinin tahmin edilenden yüksek olabileceğine işaret ettiği belirtildi.

Haberde, saldırıların başladığı günden itibaren İran’ın Orta Doğu’da ABD ve müttefiklerine ait askeri hedeflere binlerce füze fırlattığı ve çok sayıda insansız hava aracı gönderdiği ileri sürüldü. ABD’li yetkililer saldırıların büyük bölümünün hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini savunsa da bölgede bulunan en az 11 ABD askeri üs veya tesisinin zarar gördüğü bildirildi. Bu sayının bölgedeki ABD tesislerinin yaklaşık yarısına denk geldiği ifade edildi.

Körfez’deki üsler hedef alındı

Habere göre İran, 28 Şubat’ta Suudi Arabistan’daki Prince Sultan Air Base, Katar’daki Al Udeid Air Base ile Kuveyt’te bulunan Ali Al Salem Air Base ve Camp Buehring üslerini hedef aldı.

Uydu görüntülerinde Kuveyt’teki Camp Arifjan, Shuaiba Port ve Camp Buehring’de meydana gelen hasarlara ilişkin görüntüler de yer aldı. Ayrıca Bahreyn’de bulunan United States Fifth Fleet karargahı, Irak’taki Erbil Air Base, Ürdün’deki Muwaffaq Salti Air Base ile Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Jebel Ali Port ve Al Dhafra Air Basetesislerine ait görüntüler de haberde paylaşıldı.

Uydu fotoğraflarının bazı üslerdeki binalar ile iletişim altyapısında ciddi hasar meydana geldiğini gösterdiği belirtildi. Haberde ayrıca İran’ın 1 Mart’ta Kuveyt ve Suudi Arabistan’daki ABD üslerine yönelik saldırılarında 7 ABD askerinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Pentagon tarafından ABD Kongresi’ne sunulan bir değerlendirmeye göre, Bahreyn’deki ABD Beşinci Filo Karargahı’na yönelik 28 Şubat tarihli tek bir saldırının maliyetinin yaklaşık 200 milyon dolar olduğu aktarıldı.

Türkiye’ye ulaşan füze iddiası

Haberde İran’dan fırlatılan bazı füzelerin Türkiye’ye kadar ulaştığı iddiasına da yer verildi. ABD’li üst düzey bir askeri yetkilinin 4 Mart’ta Türkiye’deki Incirlik Air Base yönüne ilerleyen İran’a ait bir balistik füzenin NATO tarafından engellendiğini söylediği aktarıldı. İran ordusunun ise söz konusu füzenin kendilerine ait olduğu iddiasını reddettiği ifade edildi.

Hava savunma sistemleri hedefte

NYT’nin analizinde İran’ın özellikle ABD ve müttefiklerinin hava savunma ve iletişim altyapısını hedef aldığı kaydedildi. Bu kapsamda radar ve iletişim sistemlerinin öncelikli hedefler arasında yer aldığı belirtildi.

Haberde, Muwaffaq Salti Air Base’nde çekilen uydu görüntülerinin üssün güney bölümündeki bir hava savunma sensörünün ciddi hasar gördüğünü gösterdiği ifade edildi. Söz konusu radar sisteminin yaklaşık 500 milyon dolar değerinde olabileceği belirtildi.

Ayrıca Katar’daki uzun menzilli AN/FPS-132 Radar sisteminin de saldırılarda zarar görmüş olabileceği değerlendirildi. Yaklaşık 1,1 milyar dolara mal olduğu belirtilen radarın 3 bin mil çapında erken uyarı kapsama alanı sağladığı aktarıldı.

Diplomatik tesisler de hedef alındı

Haberde İran’ın bazı ABD diplomatik temsilciliklerini de hedef aldığı ileri sürüldü. Dubai’deki ABD Konsolosluğu ile Kuveyt ve Suudi Arabistan’daki ABD büyükelçiliklerinin saldırılar nedeniyle geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliğinin de roket saldırısına uğradığı ancak olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

“İran önemli hedefler için füzeleri yedekte tutuyor”

NYT’nin ABD’li üst düzey savunma yetkililerine dayandırdığı başka bir haberinde ise İran ordusunun ABD ve İsrail saldırılarına rağmen taktiklerini güncellediği ve bazı füzeleri kritik hedefler için sakladığı öne sürüldü.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi savaşta üstünlük sağlandığını savunsa da çatışmalar ilerledikçe İran’ın taktiklerini yeniden şekillendirdiği ifade edildi.

ABD’li askeri yetkililer ve savunma uzmanlarına göre, çatışmaların ilk 11 gününde İran’ın özellikle ABD’nin bölgedeki radar ve hava savunma sistemlerini hedef aldığı ileri sürüldü.

Johns Hopkins University bünyesinde görev yapan İran uzmanı Vali Nasr ise İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına rağmen askeri kapasitesini koruyabileceğini belirterek, “İran’ın 12 günlük savaş sürecinde oldukça hızlı şekilde ders çıkarıp taktik geliştirdiğini görmek şaşırtıcı. Önleyici savunma sistemlerimizin nasıl çalıştığını öğrenmiş görünüyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.