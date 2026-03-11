Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Planlı temizlik programı kapsamında görev yapan ekipler, kentin dört bir yanında cadde, sokak ve parkları temizleyerek daha sağlıklı bir çevre oluşturmak için yoğun mesai harcıyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkanarak toz ve kirden arındırılıyor. Çöp konteynerlerinin bulunduğu noktalar ise düzenli olarak temizlenip dezenfekte edilerek kötü kokunun ve çevre kirliliğinin oluşmasının önüne geçiliyor. Bu çalışmalar sayesinde hem hijyenik bir ortam sağlanıyor hem de vatandaşların yaşam alanları daha temiz bir görünüme kavuşuyor.

Mahalle Aralarında Detaylı Temizlik

Temizlik faaliyetleri yalnızca ana yollarla sınırlı kalmıyor. İlçe genelindeki mahalle aralarında da detaylı çalışmalar yürütülüyor. Araçların giremediği dar sokaklarda süpürge personeli görev alarak dip köşe temizlik gerçekleştiriyor.

Özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgeler, pazar yerleri ve vatandaşların sık kullandığı meydanlarda özel temizlik programları uygulanıyor. Günün farklı saatlerinde yapılan yıkama ve süpürme çalışmalarıyla bu alanların hijyenik kalması sağlanırken, Keçiören Belediyesi ekipleri temiz bir ilçe için çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürüyor.