Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kadın hayatını kaybetti. Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Küçükkuyu beldesi Mıhlı mevkiinde gerçekleşti.

Balıkesir’in Edremit ilçesinden Ayvacık yönüne doğru seyir halinde olan S.S. idaresindeki 10 RS 592 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki Necla Ç.’ye çarptı.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Necla Ç.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin incelemesinin ardından talihsiz kadının cenazesi morga kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.