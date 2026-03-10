Ankara’nın Çubuk ilçesinde otomobil ile ticari minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bulunan Vakıf Caddesi ile Emin Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. L.Ç. yönetimindeki 06 CAE 43 plakalı otomobil ile M.A. idaresindeki 34 AGB 909 plakalı ticari minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, otomobil sürücüsü L.Ç. ile araçta bulunan çocukları Ö.Ç. ve Z.Ç. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.