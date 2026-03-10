Galatasaray, UEFA Champions League son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool’u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 7’nci dakikada öne geçti. Gabriel Sara’nın sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Victor Osimhen kafayla topu altıpas içindeki Mario Lemina’ya indirdi. Lemina’nın kafa vuruşunda top ağlara gitti ve Galatasaray 1-0 öne geçti.

İlk yarıda Liverpool etkili ataklar geliştirse de sarı-kırmızılı kaleci Uğurcan Çakır yaptığı kritik kurtarışlarla gole izin vermedi. İlk 45 dakika Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Liverpool beraberlik için baskısını artırdı. 72’nci dakikada İngiliz ekibinin bulduğu gol ise VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Hakem Jesús Gil Manzano, pozisyon öncesinde topun Liverpoollu oyuncu Ibrahima Konaté’nin eline çarptığını belirleyerek golü geçersiz saydı.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesinde önemli bir avantaj elde etti.