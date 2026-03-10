TŞOF’tan yapılan açıklamada, sosyal medyada özellikle “APP (standart dışı) plaka” değişimi sürecinde yeni basılan plakaların yazı karakteri ve ölçülerinin standartlara uymadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Plaka basım sürecinin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Federasyon, tescil plakalarının basım ve dağıtım yetkisinin yalnızca TŞOF’a ait olduğunu hatırlatarak şu bilgileri paylaştı:

“Tescil plakalarının basımı ve dağıtımı federasyonumuzca yapılmakta olup, bu plakaların nihai tüketiciye satışı da federasyonumuza bağlı odalar eliyle gerçekleştirilmektedir. Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik’te belirtilen nitelik ve standartlara uygun olarak plakalar üretilmekte ve yetkili odalarımız tarafından bu niteliklere uygun şekilde basılmaktadır.”

Açıklamada ayrıca, federasyon tarafından üretilmeyen ve yetkili odalarca basılmayan plakaların hukuken geçerli kabul edilmediği belirtildi. Üzerinde resmi mühür ve güvenlik unsurları bulunmayan plakaların yasal olmadığı vurgulandı.

TŞOF, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için araçlarında yalnızca federasyon tarafından üretilmiş ve yetkili odalarca basılmış resmi tescil plakalarını kullanmaları gerektiğini bildirdi.