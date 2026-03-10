İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile karşı talebine binaen bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımızla görüşmede, diplomasi kapısının açılmasına ihtiyaç olduğunu, Türkiye'nin bunu sağlamak için çaba harcadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a yönelik hukuksuz müdahaleleri ve İran'ın bölgemizdeki kardeş ülkeler hedefle doğru bulmadığımızı, bilakis kardeş ülkelerin hedef almanın hiç kimsenin insanlığınna olmadığını ve bunların sonlandırılması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin tarafının olmamasından olumsuz etkilendiğini, her ne sebeple olursa olsun, hava sahamızın bozulmasının mazur görülemeyeceğini ve Türkiye'nin buna karşı gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanımız Pezeşkiyan'a yaptığı görüşmede, Menab'daki okul saldırısında öldürülen çocuklar başta olmak üzere yaşananlar sırasında kaybettiklerinden derin üzüntü duyduğumuzu ifade etti. İran Dini Lideri Ali Hamaney için başsağlığı sürdüni yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mücteba Hamaney'in yeni Dini Lider'in seçilmesinin, bölgede barışa vesile olmasını temenni olduğunu dile getirdi. Pezeşkiyan, Türkiye hava sahasına giren füzelerin İran'dan kaynaklandığını ve kapsamlı bir araştırma yapacaklarını söyledi."

Cumhurbaşkanımız görüşmede, diplomasi kapısının açılmasına ihtiyaç olduğunu, Türkiye'nin bunu sağlamak için çaba harcadığını