ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HİZMET BİNALARININ SU TESİSATLARINDA ELEKTRİK SİSTEMLERİNDE VE DİĞER İNŞAAT İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 87 KALEM MAL ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/404020

1- İdarenin

1.1. Adı : ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ - YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

1.2. Adresi : Ayvalı Mahallesi Gazze Caddesi No:7 Keçiören/ANKARA

1.3. Telefon numarası : 03129062362

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 24.03.2026 - 11:00

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Milli İrade Binası Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı B Blok Kat:7 Keçiören / ANKARA

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : AYBÜ HİZMET BİNALARININ SU TESİSATLARINDA ELEKTRİK SİSTEMLERİNDE VE DİĞER İNŞAAT İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 87 KALEM MAL ALIMI

3.2. Niteliği, türü ve miktarı : AYBÜ HİZMET BİNALARININ SU TESİSATLARINDA ELEKTRİK SİSTEMLERİNDE VE DİĞER İNŞAAT İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 87 KALEM MAL ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI Ambarı veya İdarenin belirleyeceği yere teslimat gerçekleştirilecektir.

3.4. Süresi/teslim tarihi : İşe başlandıktan sonra 15 gün içinde tüm ürünler teslim edilecektir.(İdare ihtiyacı ölçüsünde süreyi uzatabilir)

3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3.1 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:

Katalog

Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



