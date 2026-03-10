İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY üyeliği suçundan aranan K.S.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, daha sonra cezaevine teslim edildi.