İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY üyeliği suçundan aranan K.S.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, daha sonra cezaevine teslim edildi.
Basın Bülteni @kayserivaliligi @ayd_atanur pic.twitter.com/Lgofdf6BEC— Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü (@KayseriEmniyeti) March 9, 2026
Muhabir: Haber Merkezi