Van’ın Edremit ilçesinde bir ilkokulda yaşanan şiddet olayı tepki çekti. İddiaya göre, bir veli çocuğuna kar topu attığını düşündüğü 8 yaşındaki öğrenciyi okul koridorunda darbetti.

Olay, önceki gün Süphan Mahallesi’nde bulunan Mavi Göl İlkokulu’nda meydana geldi. Teneffüs sırasında okul bahçesinde kar topu oynayan öğrenciler arasında, 3’üncü sınıf öğrencisi M.Y.’nin attığı öne sürülen kar topu başka bir öğrencinin yüzüne geldi.

Durumu öğrenen öğrenci velisi, okula gelerek koridorda M.Y. ile karşılaştı. Öfkelenen veli, küçük çocuğun üzerine yürüyerek fiziksel müdahalede bulundu. O sırada koridorda bulunan diğer öğrenciler, arkadaşlarını korumak için araya girmeye çalıştı.

O anlar kameraya yansıdı

Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, velinin koridorda hızlı adımlarla ilerleyerek çocuğa saldırdığı, çevredeki öğrencilerin ise büyük korku yaşadığı ve arkadaşlarını uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.

Olayın ardından tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.