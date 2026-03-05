Türk basınının gelişimine yönelik faaliyetlerini sürdüren Basın İlan Kurumu (BİK), akademi ile iş birliğini güçlendirmek amacıyla İstanbul Üniversitesi ile protokol imzaladı. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nde düzenlenen imza töreniyle iki kurum arasında eğitim, araştırma ve uygulama odaklı çok yönlü bir iş birliği süreci başlatıldığı açıklandı.

Protokole, BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay ile İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar imza attı. İş birliği kapsamında sertifika programları, eğitim programları, seminerler, çalıştaylar, konferanslar ve uygulamalı eğitim faaliyetleri düzenlenmesi planlanıyor. Ayrıca ortak araştırma projeleri ve mesleki gelişimi destekleyen akademik çalışmalar da gerçekleştirilecek.

Protokol çerçevesinde eğitim materyallerinin geliştirilmesi, karşılıklı uzman desteği sağlanması ve ihtiyaçlara göre özel eğitim programlarının hazırlanması da yer alıyor. Öğrenciler, akademisyenler ve kurum personelinin katılımıyla eğitim, araştırma ve sosyal sorumluluk projeleri yürütülmesi hedefleniyor.

Öte yandan Basın İlan Kurumu’nun üniversite bünyesinde gerçekleştireceği etkinlik ve projelerde duyuru, katılım ve mekân desteği İstanbul Üniversitesi tarafından sağlanacak. Kurumun öğrenci ve akademisyenlere yönelik programlarının daha geniş kitlelere ulaşması için de üniversite destek verecek.

Staj ve uygulamalı eğitim imkânı!

Protokol kapsamında İstanbul Üniversitesi öğrencileri, ilgili mevzuat çerçevesinde Basın İlan Kurumu bünyesinde staj ve uygulamalı eğitim imkânından yararlanabilecek. Staj programlarının akademik takvim doğrultusunda ve eğitim amaçlı olarak yürütüleceği belirtildi.

İmzalanan protokol ile iki köklü kurum arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, öğrencilerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve akademi ile kamu arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.