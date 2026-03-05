2026 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) takvimi açıklandı. Takvime göre lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeyindeki sınavların başvuru ve sınav tarihleri netleşti.

Buna göre KPSS Lisans başvuruları 1–13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Lisans düzeyindeki sınav ise 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Önlisans için başvurular 29 Temmuz–10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Önlisans düzeyindeki sınav 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 25 Ağustos–8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Ortaöğretim düzeyindeki KPSS sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS’ye katılacak adaylar başvurularını ÖSYM’nin resmi başvuru sistemi üzerinden yapabilecek.