Mansur Yavaş, taksici esnafıyla iftar programında bir araya geldi. Başkent’te görev süresi boyunca taksicilere yönelik şikâyet oranlarının son derece düşük olduğunu belirten Yavaş, “7 yılda 7 bin 701 taksiden sadece 70’ine işlem yapıldı. Başka şehirlerle kıyasladığınızda bu oran sıfır denecek kadar az. Sizlerle gurur duyuyoruz, marka oldunuz” dedi.

ANFA’da Geniş Katılımlı Program

İftar programı Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Programa Mehmet Yiğiner ve Hüseyin Ar başta olmak üzere çok sayıda taksici esnafı ve aileleri katıldı.

“İki Kişiye Bir Araç Düşüyor”

Başkent’te artan araç sayısına dikkat çeken Yavaş, 2019 yılında dört kişiye bir araç düşerken bugün iki kişiye bir araç düştüğünü söyledi.

“Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra araç sayısı ciddi şekilde arttı. Şu anda nüfusa oranla araç sayısında Türkiye birincisiyiz. Yılbaşı itibarıyla 3 milyon 25 bin araç var. Buna kiralık ve günübirlik giriş-çıkış yapan araçlar dahil değil” ifadelerini kullandı.

Trafik yoğunluğunu azaltmak için Ulaşım Dairesi ve üniversitelerle ortak çalışmalar yürüttüklerini belirten Yavaş, çözüm üretmek adına çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

“Büyük Bir Asfalt Çalışması Yapacağız”

Altyapı ve yol çalışmalarına da değinen Yavaş, ASKİ’ye kazı yapılan alanlarda asfalt tamamlanmadan ödeme yapılmaması yönünde talimat verdiğini açıkladı. Ana arterlerde asfalt çalışmalarının Valilik ve emniyet iznine bağlı olduğunu belirten Yavaş, bu yıl şehir içi asfalt çalışmalarına ağırlık verileceğini söyledi.

Yiğiner: “Duraklarımız Modernleşti”

Programda konuşan Mehmet Yiğiner ise taksici esnafını aynı sofrada buluşturan Yavaş’a teşekkür ederek, “Duraklarımız modernleşti, birçok durağımız yenilendi. Esnafın partisi olmaz, esnaf hizmete oy verir” dedi.