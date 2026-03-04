Ramazan ayı boyunca her akşam farklı derneklerin iftar programlarına ev sahipliği yapan Mamak Belediyesi Lavanta Kültür Merkezi, bu kez gaziler ve şehit ailelerini ağırladı.

Türkiye Harp Malülü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından organize edilen programa; CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Mamak Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda davetli katıldı.

Ayrıca Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de iftar sofrasında yer aldı.

“Bu Sofrada Olmak Benim İçin Kıymetli”

İftar programında konuşan Başkan Veli Gündüz Şahin, Ramazan’ın birlik ve dayanışma ruhuna dikkat çekti. Gaziler ve şehit yakınlarıyla aynı sofrada buluşmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Şahin, bu buluşmanın büyük bir mutluluk ve gurur vesilesi olduğunu ifade etti.

Şahin, konuşmasında Türkiye’nin tarihî mücadelesine vurgu yaparak, Kurtuluş Savaşı’ndaki kararlılığı hatırlattı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerine atıfta bulundu.

Terörün Her Türlüsünü Kınıyoruz”

Konuşmasının sonunda güncel gelişmelere de değinen Başkan Şahin, Ramazan ayında yaşanan çatışmalara dikkat çekerek şiddet ve terörü lanetlediğini söyledi.

Filistin, İran ve Irak’ta zulüm gören insanlar için dua ettiğini belirten Şahin, mazlum coğrafyalarda barış ve huzurun hakim olması temennisinde bulundu.