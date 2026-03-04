Londra merkezli İranlı muhalif yayın organı Iran International, özel kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran Uzmanlar Meclisi’nin Devrim Muhafızları’nın baskısı sonrası Mücteba Hamaney’i yeni dini lider olarak seçtiğini ileri sürdü.

Haberde, kararın gün içinde resmen açıklanmasının beklendiği ifade edildi. Eğer iddialar doğrulanırsa, 1979’daki İran İslam Devrimi’nden bu yana ilk kez liderlik aynı aile içinde el değiştirmiş olacak.

Uzmanlar Meclisi Toplandı

ABD merkezli gazete The New York Times da 88 üyeli Uzmanlar Meclisi’nin Salı günü toplandığını yazdı. Gazeteye konuşan üç İranlı yetkili, Mücteba Hamaney’in yeni liderlik için en güçlü aday olarak öne çıktığını belirtti.

Haberde, liderin adının Çarşamba sabahı açıklanmasının gündeme geldiği ancak bazı üyelerin bunun Mücteba Hamaney’i ABD ve İsrail’in olası hedefi haline getirebileceği yönünde çekincelerini dile getirdiği aktarıldı.

“Aile İçi Devir” Tartışması

İran’da dini liderliğin babadan oğula geçmesi, sistemin monarşik bir yapıya evrileceği eleştirilerine yol açıyor. Bu nedenle olası bir “aile içi devir” senaryosu ülke içinde ve dışında tartışmalı bir başlık olarak değerlendiriliyor.

Salı günü sabah ve akşam saatlerinde çevrim içi gerçekleştirilen iki ayrı toplantının ardından Uzmanlar Meclisi’nin kararını netleştirdiği öne sürülürken, Tahran’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.