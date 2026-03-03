Şehir içi yollarda hız sınırını aşan sürücüler için yeni ceza tarifesi şöyle:
-
6-10 km/s aşım: 2.000 TL
-
11-15 km/s aşım: 4.000 TL
-
16-20 km/s aşım: 6.000 TL
-
21-25 km/s aşım: 8.000 TL
-
26-35 km/s aşım: 12.000 TL
-
36-45 km/s aşım: 15.000 TL
-
46-55 km/s aşım: 20.000 TL + 30 gün ehliyete el koyma
-
56-65 km/s aşım: 25.000 TL + 60 gün ehliyete el koyma
-
66 km/s ve üzeri: 30.000 TL + 90 gün ehliyete el koyma
Otoyol ve Şehirler Arası Yollarda Ceza Tarifesi
Yerleşim yeri dışında (otoyol ve devlet yolları) uygulanacak hız aşımı cezaları ise şu şekilde:
-
11-15 km/s aşım: 2.000 TL
-
16-20 km/s aşım: 4.000 TL
-
21-25 km/s aşım: 6.000 TL
-
26-30 km/s aşım: 8.000 TL
-
31-40 km/s aşım: 12.000 TL
-
41-50 km/s aşım: 15.000 TL
-
51-60 km/s aşım: 20.000 TL + 30 gün ehliyete el koyma
-
61-70 km/s aşım: 25.000 TL + 60 gün ehliyete el koyma
-
71 km/s ve üzeri: 30.000 TL + 90 gün ehliyete el koyma
Sürücülere Kritik Uyarı
Yeni uygulamayla birlikte hız sınırına çok yakın seyreden sürücüler dahi cezayla karşı karşıya kalabilecek. Uzmanlar, özellikle şehir içi radar noktalarında sürücülerin hız göstergelerini sık sık kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor.
Yetkililer, düzenlemenin amacının trafik kazalarını azaltmak ve can güvenliğini artırmak olduğunu vurgularken, yeni ceza tarifesinin caydırıcılığı artırması bekleniyor.