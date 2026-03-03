Şehir içi yollarda hız sınırını aşan sürücüler için yeni ceza tarifesi şöyle:

6-10 km/s aşım: 2.000 TL

11-15 km/s aşım: 4.000 TL

16-20 km/s aşım: 6.000 TL

21-25 km/s aşım: 8.000 TL

26-35 km/s aşım: 12.000 TL

36-45 km/s aşım: 15.000 TL

46-55 km/s aşım: 20.000 TL + 30 gün ehliyete el koyma

56-65 km/s aşım: 25.000 TL + 60 gün ehliyete el koyma Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza İçeriği Görüntüle

66 km/s ve üzeri: 30.000 TL + 90 gün ehliyete el koyma

Otoyol ve Şehirler Arası Yollarda Ceza Tarifesi

Yerleşim yeri dışında (otoyol ve devlet yolları) uygulanacak hız aşımı cezaları ise şu şekilde:

11-15 km/s aşım: 2.000 TL

16-20 km/s aşım: 4.000 TL

21-25 km/s aşım: 6.000 TL

26-30 km/s aşım: 8.000 TL

31-40 km/s aşım: 12.000 TL

41-50 km/s aşım: 15.000 TL

51-60 km/s aşım: 20.000 TL + 30 gün ehliyete el koyma

61-70 km/s aşım: 25.000 TL + 60 gün ehliyete el koyma

71 km/s ve üzeri: 30.000 TL + 90 gün ehliyete el koyma

Sürücülere Kritik Uyarı

Yeni uygulamayla birlikte hız sınırına çok yakın seyreden sürücüler dahi cezayla karşı karşıya kalabilecek. Uzmanlar, özellikle şehir içi radar noktalarında sürücülerin hız göstergelerini sık sık kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Yetkililer, düzenlemenin amacının trafik kazalarını azaltmak ve can güvenliğini artırmak olduğunu vurgularken, yeni ceza tarifesinin caydırıcılığı artırması bekleniyor.