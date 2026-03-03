Başakşehir ve Konyaspor’a Talimat İhlali Sevki

27 Şubat 2026 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir–TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması sonrası:

RAMS Başakşehir FK talimatlara aykırı hareket nedeniyle,

TÜMOSAN Konyaspor ise talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle

Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi kapsamında PFDK’ye sevk edildi.

Kocaelispor – Beşiktaş Maçında Çifte Sevk

28 Şubat 2026’da oynanan Kocaelispor–Beşiktaş karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle:

Kocaelispor , çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle,

Beşiktaş JK, aynı gerekçelerle PFDK’ye sevk edildi.

Ayrıca Kocaelispor Antrenörü Kerem Nazlıgül, talimatlara aykırı ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 Mart 2026’dan itibaren tedbirli olarak disipline gönderildi.

Galatasaray’a İki Ayrı Gerekçe

28 Şubat 2026’daki Galatasaray–Corendon Alanyaspor mücadelesi sonrası:

Galatasaray SK, çirkin ve kötü tezahürat ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK’ye sevk edildi.

Samsunspor’a Tezahürat Sevki

1 Mart 2026 tarihinde oynanan Samsunspor–Gaziantep FK maçında:

Samsunspor, çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle disipline gönderildi.

Antalyaspor ve Fenerbahçe de Listede

Hesap.com Antalyaspor–Fenerbahçe karşılaşmasının ardından:

Antalyaspor , çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve usulsüz seyirci alınması nedeniyle,

Fenerbahçe SK, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle

PFDK’ye sevk edildi.

Süper Lig’de Disiplin Süreci Başladı

TFF’nin aldığı bu kararların ardından gözler PFDK’dan çıkacak cezalara çevrildi. Kulüpler hakkında para cezası, tribün kapatma veya seyircisiz oynama gibi yaptırımlar gündeme gelebilir.