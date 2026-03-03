Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda kritik mücadelede Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Beşiktaş JK ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma, Tüpraş Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, gruptan lider çıkmak için sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak.

Beşiktaş liderliğini korumak istiyor

Kupada oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, 7 puanla C Grubu’nda zirvede yer alıyor. Siyah-beyazlılar, Rizespor’u mağlup ederek liderliğini garantilemeyi hedefliyor.

Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor ise 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 4 puanla 4. sırada bulunan Rizespor, üst tura çıkma umutlarını sürdürmek için kazanmak zorunda. Yeşil-mavililer ayrıca rakiplerinin puan kaybını bekleyecek.

Bu sezon iki takımın Süper Lig’deki karşılaşmasını Beşiktaş, sahasında 1-0 kazanmıştı.

Beşiktaş’ta eksikler kimler?

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları süren Emirhan Topçu ile El Bilal Toure, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Teknik heyet, eksiklere rağmen sahaya güçlü bir kadro çıkarmayı planlıyor.

Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü geri dönüyor

Beşiktaş’ta sarı kart cezası nedeniyle Trendyol Süper Lig’deki Kocaelispor maçında yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşılaşmasında takımının başında olacak.

Ayrıca kaptan Orkun Kökçü de sarı kart cezasını tamamladı. Görev verilmesi halinde milli orta saha oyuncusu bu önemli mücadelede sahadaki yerini alabilecek.

Kupada 9. randevu

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası tarihinde 9. kez karşı karşıya gelecek. 1989-1990 sezonundan bu yana oynanan 8 maçta Beşiktaş 4 galibiyet aldı. Rizespor 3 kez sahadan galip ayrılırken, 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 13 gol atarken, Rizespor 9 golle karşılık verdi.

Beşiktaş savunmada güven veriyor

Siyah-beyazlı ekip son iki resmi maçında kalesini gole kapattı. Süper Lig’de Göztepe’yi 4-0, Kocaelispor’u ise 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında da savunma disiplinini sürdürmek istiyor.

Bu sezon 8 resmi karşılaşmayı gol yemeden kazanan Beşiktaş, derbi öncesi moral depolamayı amaçlıyor.

Derbi öncesi namağlup seri hedefi

Süper Lig’de hafta sonu ezeli rakibi Galatasaray SK’ı konuk edecek Beşiktaş, son 16 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı. Siyah-beyazlılar, ligde 11. haftada Fenerbahçe SK’ye karşı alınan 3-2’lik yenilginin ardından çıktığı 13 lig ve 3 kupa maçında sahadan yenilgiyle ayrılmadı.