İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda çok sayıda kurusıkıdan çevirme tabanca, namlu ve şarjör ele geçirildi.

Teknik ve Fiziki Takip Sonrası Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziosmanpaşa’da yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında bir kişinin silah ticareti yaptığı tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli, dün sokakta düzenlenen operasyonla yakalandı. Y.Ç.T. (31) isimli şüphelinin üst aramasında 1 tabanca ele geçirilirken, zanlı gözaltına alındı.

Evinden Cephanelik Çıktı

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda ise:

13 kurusıkıdan çevirme tabanca

5 kurusıkı tabanca

5 namlu

19 şarjör

ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Soruşturma Sürüyor

Gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Polis ekiplerinin silah ticaretine yönelik çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.