İran Anayasası’na göre, ülkenin dini liderinin vefatı veya görevini sürdürememesi durumunda geçici bir liderlik konseyi oluşturuluyor. Bu kapsamda, üst düzey din adamı ve Anayasa Koruma Konseyi üyesi olan Ali Rıza Arafi’nin konseyde yer alarak geçici liderlik görevini üstlendiği belirtildi.

Söz konusu gelişmenin, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak operasyonunun ardından gelmesi dikkat çekti. Saldırının ardından İran’da siyasi ve dini otorite açısından kritik bir geçiş süreci başlamış oldu.