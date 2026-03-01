Bezzecchi’yi, Red Bull KTM Factory Racing pilotu Pedro Acosta 5.543 saniye farkla ikinci, Trackhouse MotoGP’den Raul Fernandez ise liderin 9.259 saniye gerisinde üçüncü sırada takip etti.
Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, kariyerinin ilk MotoGP yarışını Prima Pramac Yamaha takımıyla tamamladı. Razgatlıoğlu, yarışı 17. sırada bitirerek liderin 39.194 saniye gerisinde kaldı.
Sezonun ikinci yarışı Brezilya Grand Prix ise 22 Mart’ta yapılacak.
Pilotlar Klasmanı – İlk 5
-
Marco Bezzecchi (İtalya) – 25 puan
-
Pedro Acosta (İspanya) – 20 puan
-
Raul Fernandez (İspanya) – 16 puan
-
Jorge Martin (İspanya) – 13 puan
-
Ai Ogura (Japonya) – 11 puan
MotoGP’de heyecanlı mücadeleler, Brezilya ile devam edecek.
Kaynak: AA