Shakhtar Donetsk, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle Avrupa’daki iç saha maçlarını son dört yıldır Polonya’da oynuyor. Ancak Arda Turan, 19 Mart’ta İzmir’de rövanş maçı yapmak istediklerini açıkladı. Turan, Instagram paylaşımında, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Kerem Ertan ve Talat Papatya’ya misafirperverlikleri için ömür boyu unutmayacağı desteği için teşekkür etti.

Göztepe taraftarları da Süper Lig’de oynanan Eyüpspor maçı öncesinde stadyumda “Our Home Is Your Home” pankartı açarak Arda Turan ve Shakhtar Donetsk’e kapılarını açtıklarını gösterdi. Mehmet Sepil ise, “Shakhtar Donetsk ve Arda Turan’ı evimizde ağırlamayı çok isteriz, çok mutlu oluruz” açıklamasını yaptı.

İzmir, 23 yıl önce de UEFA maçına ev sahipliği yapmıştı. 29 Eylül 2003’te Alsancak Stadı’nda Maccabi Haifa ve NK Celje UEFA Kupası eleme maçını oynarken, Valencia ile planlanan bir diğer maç ise terör olayları nedeniyle Hollanda’ya taşınmıştı.

Shakhtar Donetsk-Lech Poznan maçının İzmir’de oynanıp oynanmayacağına UEFA karar verecek.