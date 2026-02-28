Dışişleri Bakanlığı, İran’da bulunan Türk vatandaşlarına yönelik dikkat çeken bir güvenlik uyarısı yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, acil bir durum söz konusu değilse İran’a yapılacak seyahatlerin ertelenmesi çağrısı yapıldı. Mevcut durumda İran’da bulunan vatandaşların ise gelişmeleri yakından takip etmeleri ve güvenliklerini riske atacak hareketlerden kaçınmaları istendi.

Sınır kapıları açık

Bakanlık, Türkiye’ye dönmek isteyen vatandaşlar için de önemli bir bilgi paylaştı. Buna göre, Türkiye-İran kara sınır kapıları olan Esendere, Kapıköy ve Gürbulak üzerinden geçişlerin mümkün olduğu belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların resmi kaynaklardan yapılacak duyuruları takip etmeleri gerektiğini hatırlatarak, olası gelişmelere karşı hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.