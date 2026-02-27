İzmir’in Kınık ilçesindeki Polyak maden işletmesinde, yaklaşık iki aydır maaşlarını alamadıklarını belirten işçilerin başlattığı direniş 8’inci gününde sürerken sendika yönetimine gözaltı kararı uygulandı.

Ücretlerin ödenmemesi ve çalışma koşullarına ilişkin taleplerle maden sahasında eylem yapan işçilere destek veren Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ile Genel Merkez yöneticileri Volkan Çetin ve Öncü Çetin savcılık talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

Gözaltılardan kısa süre önce işçilere seslenen sendika yönetimi, pazartesi günü itibarıyla madene el koyacaklarını ve işçilerle birlikte yeni bir yönetim oluşturacaklarını açıklamıştı.

Sendikadan yapılan açıklamada, “Madencileri korkutamazsınız” denilerek gözaltına alınan yöneticilerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.