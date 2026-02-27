Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen “Külliye’de Ramazan” programı kapsamında kurulan bakanlık stantlarını gezdi. Etkinlik alanında aileler ve çocuklarla bir araya gelen Uraloğlu, organizasyonun her yaştan katılımcıyı buluşturduğunu ifade etti.

Ramazan atmosferinin çocuklara hem eğlenceli hem öğretici bir ortam sunduğunu belirten Uraloğlu, “Lise öğrencilerinden pusetlerdeki bebeklere kadar geniş bir katılım söz konusu. Çocuklarımızı sanal dünyadan çıkarıp gerçek sosyal ortamlara kazandırdığımızı düşünüyorum. Henüz alanın bir bölümünü gezebildim, kalan kısmını da ziyaret edeceğim” dedi.

Milli ve Manevi Değerler Vurgusu

Etkinliğin sadece bir eğlence organizasyonu olmadığını dile getiren Uraloğlu, çocukların milli ve manevi değerlerle buluşturulmasının önemine dikkat çekti. Okul eğitiminin dışında, oyun ve etkinlikler aracılığıyla öğretici içerikler sunulduğunu kaydeden Bakan, Ramazan’ın birlik ve hoşgörü ikliminin çocuklara yaşatılmasının kıymetli olduğunu söyledi.

Stantlarda öğrencilerin kendi projelerini sergilediğini belirten Uraloğlu, 3D yazıcılarla üretilen çalışmalar, robot kollar ve simülasyon uygulamalarını yerinde incelediklerini ifade ederek gençlerin teknoloji alanındaki üretkenliğinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

15 Yaş Altına Sosyal Medya Düzenlemesi

Çocukların dijital dünyayla iç içe büyüdüğünü vurgulayan Uraloğlu, sosyal medya kullanımına ilişkin yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

“Çocuklarımızın hem ödevleri hem de kişisel gelişimleri için dijital araçları kullanmasını destekliyoruz. Ancak kültürümüze uygun içeriklerle ve yaşlarına uygun platformlarda vakit geçirmelerini istiyoruz. Bu nedenle 15 yaş altındaki çocuklarımızın sosyal medya platformlarında zaman geçirmelerini doğru bulmuyoruz” diyen Uraloğlu, konuya ilişkin çalışmanın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğünü aktardı.

Hazırlanan düzenlemenin mevcut yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin değerlendirmesine sunulduğunu belirten Uraloğlu, sürecin Meclis’in takdirinde olduğunu sözlerine ekledi.