Kaza, dün sabah saatlerinde, Bingöl-Elazığ kara yolu Bilaloğlu mevkisinde meydana geldi. 23 ACK 385 plakalı otomobil, sürücüsü N.Ş.'nin kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki lokantaya girdi. İhbarla adrese sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, virajı alamayan otomobilin yoldan çıkarak lokantaya girdiği anlar yer aldı.
Kaynak: DHA