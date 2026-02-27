Hutbede, bağımlılığın basit bir alışkanlık olmadığına dikkat çekilerek, insanı sahte mutluluk ve geçici hazların esiri haline getiren bir hastalık olduğu vurgulandı. Özellikle alkol ve uyuşturucunun aklı ve iradeyi zayıflattığı, bireyin bedenini ve ruhunu tahrip ettiği ifade edildi.

Bağımlılıkların aile huzurunu yok ettiği, yuvaları dağıttığı ve toplumsal yapıyı zedelediği belirtildi.

Dijital Kumar Uyarısı: “Aile Bağlarını Koparıyor”

Hutbede, günümüzde yaygınlaşan dijital kumarın da ciddi bir tehdit haline geldiği kaydedildi. Küçük miktarlarla başlayan dijital kumarın zamanla kişileri borç batağına sürüklediği, evini ve arabasını satacak noktaya getirebildiği ifade edildi.

Dijital kumarın aile bağlarının kopmasına neden olduğu ve toplumun azımsanmayacak bir kesimini etkilediği belirtildi.

“Dijital Bağımlılık Kişiyi Yalnızlaştırıyor”

Hutbede dijital bağımlılığa da özel bir bölüm ayrıldı. Dijital bağımlılığın dikkati dağıttığı, kişiyi yalnızlaştırdığı ve insanların acılarını “yardım edilmesi gereken bir durum” olmaktan çıkarıp “seyredilen bir içerik” haline dönüştürebildiği ifade edildi.

Ayrıca alışveriş siteleri, sanal oyunlar ve dijital eğlence platformlarında geçirilen sürenin ömrü israf ettiği vurgulandı.

Ailelere Çağrı: “Çocukları Zararlı İçeriklerle Baş Başa Bırakmayın”

Hutbede, gençler ve çocuklar için sevgi ve güven temelli bir aile ortamının önemine dikkat çekildi. Çocukların yemek yemesi ya da sessiz kalması için telefon ve tablet verilmemesi gerektiği belirtilerek, zararlı oyun ve içeriklere karşı ailelerin bilinçli olması istendi.

Ramazan ayının zararlı alışkanlıklardan kurtulmak için bir fırsat olduğuna işaret edilen hutbede, “İnsan hayatı, bağımlılıklarla çürütülecek, dijital mecralarda tüketilecek kadar önemsiz ve değersiz değildir.” ifadelerine yer verildi.