Kayseri’de Teravihte Camiye Torpil Atıldı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Karasu, Serdivan ve Hendek ilçelerinde operasyon düzenlendi. Sakarya Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 şüphelinin ev, iş yeri ve depolarında arama yapıldı. Aramalarda; 655 bin 900 bandrolsüz boş makaron, 113 bin 750 doldurulmuş makaron, 220 kilogram tütün, 62 kilogram kıyılmış tütün, 32 kaçak sigara, 1 elektronik sigara sarma makinesi, 2 hava kompresörü ve 1 elektronik terazi ele geçirildi. Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

Kaynak: DHA