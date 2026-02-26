Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi Ağcaşar mahallesi çevresinde 26 Şubat 2026 Perşembe akşamı 20.17 civarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı verilere göre sarsıntı yerin 5,6 kilometre derinliğinde ölçüldü.

Sarsıntı Akşam Saatlerinde Meydana Geldi

Deprem, bölge sakinleri tarafından akşam saatlerinde hissedildi. Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle zaman zaman orta ölçekli sarsıntıların yaşandığı Kahramanmaraş çevresinde, bu sarsıntı da Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydedildi ve kamuoyuyla paylaşıldı.

Resmî Veriler Takip Ediliyor

Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verileri, Türkiye genelindeki deprem hareketliliğinin izlenmesinde referans olarak kullanılıyor. Bu kapsamda ülkenin farklı bölgelerinde de çok sayıda küçük büyüklükte sarsıntı kaydedildiği görüldü.

Henüz depremle ilgili herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Bölgede yaşayanların resmi açıklamaları ve güncel verileri takip etmeleri öneriliyor.