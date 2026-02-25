Mahmut Tanal, yaptığı dikkat çekici paylaşımda birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Tanal, bugün (25 Şubat Çarşamba) saat 20.30’da Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelineceğini duyurdu.

“Bu Bir Tesadüf Değil”

Tanal, paylaşımında buluşmanın sıradan bir çağrı olmadığını belirterek, “Bugün bir araya gelişimiz tesadüf değil… Bu, hakkını arayanların, adalet isteyenlerin, geleceğini savunanların buluşmasıdır” ifadelerini kullandı.

Toplumun farklı kesimlerinin ortak taleplerde birleştiğini vurgulayan Tanal, hiçbir hak mücadelesinin birbirinden ayrı olmadığını dile getirdi.

“Hiç Kimse Yalnız Değil”

Dayanışma mesajı veren Tanal, “Hiç kimse yalnız değil. Bu ülkenin yarını için omuz omuzayız” sözleriyle birlik çağrısında bulundu.

Bakırköy’de yapılacak buluşmanın önemine dikkat çeken CHP’li vekil, “Bakırköy’deyiz. Çünkü susmuyoruz. Çünkü vazgeçmiyoruz” diyerek vatandaşları meydanda olmaya davet etti.