Giresun'a bağlı Görele ilçesinin Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, 16 yaşındaki bir kıza WhatsApp üzerinden taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından hazırlanan iddianamede "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 9 ay ile 4 yıl 6 ay arasında hapis cezası talep edildi.
Soruşturma sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dede'nin 15 yaşındaki kızı A.D. savcılığa giderek söz konusu mesajları kıskançlık nedeniyle babasının telefonundan kendisinin attığını öne sürdü.
Henüz iddianame mahkeme tarafından kabul edilmedi.
Muhabir: Haber Merkezi