Giresun'a bağlı Görele ilçesinin Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, 16 yaşındaki bir kıza WhatsApp üzerinden taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından hazırlanan iddianamede "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 9 ay ile 4 yıl 6 ay arasında hapis cezası talep edildi.

Görüntü 3-36Soruşturma sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dede'nin 15 yaşındaki kızı A.D. savcılığa giderek söz konusu mesajları kıskançlık nedeniyle babasının telefonundan kendisinin attığını öne sürdü.

12 İlde Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 25 Tutuklama
12 İlde Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 25 Tutuklama
İçeriği Görüntüle

Henüz iddianame mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Muhabir: Haber Merkezi