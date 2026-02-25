Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan Kudret Özkır'a, 5 yaşında lösemi teşhisi konuldu. Tedavisi bir süre Ankara SSK Dışkapı Hastanesi'nde devam eden Özkır daha sonra LÖSEV'in ilk hastanesi olan Lösante'nin ikinci hastası olarak tedavisine devam etti. Özkır'ın tedavisi 8 yıl boyunca LÖSEV kurucusu Üstün Ezer tarafından yapıldı. Lösemi hastalığını yenen Özkır, daha sonra LÖSEV'de gönüllü olarak yer alıp, hasta çocuklara umut olmaya başladı.

'ZORLU TEDAVİ SÜREÇLERİ YAŞADIM'

Çocukluğunda yaşadığı süreci anlatan Özkır, '5 yaşında Burdur'da lösemi tanısı konulmasının ardından Ankara'ya sevk edildim. İlk tedavim Ankara SSK Dışkapı Hastanesi'nde başladı. LÖSEV'in kurucusu Üstün Ezer doktorumdu. 4 ay tedavim orada sürdü. 6'ncı aydan sonra Üstün Ezer, Gaziosmanpaşa'daki Lösante Hastanesi'ni kurdu, oraya geçtik. Işın tedavisi, kemoterapi tedavilerim orada devam etti. Zorlu tedavi süreçleri yaşadım. Ankara'ya git, gel yaptık. 2008 yılında iyileştim' dedi.

'LÖSEV AİLE KOMİTE ÜYESİYİM'

Kan değerlerini düzenli olarak kontrol ettirdiğine değinen Kudret Özkır, iyileştikten sonra LÖSEV gönüllüsü olarak çalıştığını belirtti. Özkır, 'LÖSEV Aile Komite üyesiyim. LÖSEV için ne gerekiyorsa yapıyorum. Bülten ve afiş dağıtımı, kurbanda et dağıtımı, stant açılışında yer alıyorum. İyileştiğim için şu an hasta çocuklara umut oldum. Geçen yıl evlendim ve bir çocuğum var, 5 aylık' diye konuştu.

'HERKES BU HASTALIĞI YENEBİLİR'

Lösemi hastası birey ve ailelerine çağrıda da bulunan Özkır, 'Lösemi hastalığını yenebiliriz. Tıp eskiye göre çok gelişti. Hastalar ve aileleri moral ve motivasyonlarını kaybetmeyip, sağlam durup lösemiyi yenebileceklerini unutmasın. Ben yendiysem herkes bu hastalığı yenebilir' dedi. (DHA)