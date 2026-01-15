Burdur’un Çeltikçi ilçesinde gece yarısı çıkan yangın paniğe neden oldu. Cami Mahallesi Ova Sokak’ta bitişik nizamda bulunan iki evden birinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evi sardı.

İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

Yangının saat 02.30 sıralarında fark edilmesi üzerine yapılan ihbarla birlikte Çeltikçi Belediyesi ve Bucak Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, yangının çevredeki yapılara sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

2 Saatlik Mücadele Sonrası Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangın nedeniyle evin çatısının bir bölümü zarar görürken, üç odanın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Evde Bulunan 5 Kişi Zarar Görmedi

Yangın sırasında evde bulunan 5 kişinin olaydan etkilenmeden kurtulduğu belirtildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.