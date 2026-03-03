Olay, Osmangazi ilçesinde dün meydana geldi. İddiaya göre trafikte yol verme meselesi nedeniyle minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine minibüs sürücüsü aracından inerek otomobilin camını kırdı.
Otomobilde bulunan bir yolcu, yaşanan anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.
180 Bin TL Ceza, Ehliyete El Koyma
Kimliği kısa sürede tespit edilen minibüs sürücüsüne toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, minibüs de trafikten men edildi.
Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
Kaynak: DHA