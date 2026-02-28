Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasına göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik planlı bir operasyon yürütüldü. Operasyon sırasında şüpheliler, bölgede görev yapan JASAT ekiplerine ateş açtı. Meydana gelen silahlı çatışmada Jandarma Uzman Çavuş B. B. kolundan yaralandı.

Yakalanan şüphelilerden H.K ve O.I gözaltına alınırken, üçüncü şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında “Görevli Memura Mukavemet”, “6136 sayılı Kanuna Muhalefet” ve “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bakan Akın Gürlek’ten Destek Mesajı

İçişleri Bakanı Akın Gürlek, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, operasyon sırasında yaralanan jandarma personeline acil şifalar dileyerek, “Uyuşturucuya, silahlı suç örgütlerine ve gençlerimizi hedef alan her türlü karanlık yapıya karşı mücadelemiz kesintisiz ve tavizsiz biçimde sürecektir” ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, ayrıca görev başındaki kamu görevlilerine yönelik saldırıların adalet önünde hesabının sorulacağını ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin her şart altında korunacağını vurguladı.

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele operasyonu esnasında kahraman jandarmamıza ateş açılması, devletimizin hukuk içinde sürdürdüğü kararlı mücadeleye yöneltilmiş açık bir saldırıdır.



