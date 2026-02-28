Akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç ilerlemekte güçlük çekti. Tipinin etkisiyle görüş mesafesi düşerken, bazı sürücüler yolda mahsur kaldı. İhbarlar üzerine bölgeye AFAD ve Türk Kızılay Tokat Şubesi ekipleri sevk edildi.

Sıcak Çorba ve Kumanya Dağıtıldı

Ekipler, araçlarında bekleyen vatandaşlara gece boyunca sıcak çorba, kavurma, ekmek ve su ikram etti. Soğuk hava koşullarında mağduriyet yaşayan sürücüler, yapılan destekten dolayı ekiplere teşekkür etti.

Karayolları Çalışmaları Sürüyor

Öte yandan Karayolları ekipleri de bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları ve hava durumu uyarılarını takip etmeleri çağrısında bulundu.