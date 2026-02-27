Suudi Arabistan Ankara Büyükelçiliği tarafından Ankara’daki bir otelde iftar daveti gerçekleştirildi. Ramazan ayı vesilesiyle düzenlenen program, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin pekiştirilmesine katkı sağladı.

İftar programına Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr ev sahipliği yaptı.

Üst Düzey Katılım

Davetliler arasında Bilal Durdalı ve Hacı Ali Özel başta olmak üzere çok sayıda bürokrat ve davetli yer aldı.

Samimi bir atmosferde geçen programda konuklar, Ramazan ayının manevi ikliminde bir araya gelerek sohbet etti. İftar organizasyonu, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi.