Büro Emekçileri Sendikası (BES) Büro 2 No’lu Şube Başkanı Mustafa Çınar, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılmadığını belirterek mevcut vergi politikalarının emekçileri yoksullaştırdığını söyledi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Anayasa’nın 73. maddesinde yer alan “mali güce göre vergilendirme” ilkesinin uygulanmadığını savunan Çınar, 2026 bütçesinde faiz ödemelerine ayrılan yüksek paya, dolaylı vergilerin bütçe gelirleri içindeki oranına ve ücretliler üzerindeki ağır vergi yüküne dikkat çekerek vergi sisteminde köklü değişiklik çağrısı yaptı.

VERGİ HAFTASI ELEŞTİRİSİ

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası’na da değinen Çınar, “Vergi Haftalarının, olmayan bir şeyin kutlanması olmaktan çıkarılmasını ve maliye emekçilerinin yapısal sorunlarının tartışıldığı ve çözüm önerilerinin geliştirildiği bir süreç olarak ele alınması gerekir.” dedi.

Çınar, “Başta emekçiler olmak üzere dar ve sabit gelirlilerin mağduriyetine dönüşen verginin yarattığı sorunların tartışıldığı ve çözüm önerilerinin geliştirildiği bir içeriğe kavuşturulması gerektiğini söyledik ve bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

“ÜCRETLİLER KAYNAĞINDA VERGİLENDİRİLİYOR”

Vergi yükünün ağırlıklı olarak ücretlilerin sırtında olduğunu savunan Çınar, “Başta biz kamu emekçileri olmak üzere tek işverenden gelir elde edenlerin gelirleri ellerine geçmeden kaynağında vergi kesintisi yapılırken, bizler eğitim ve sağlık giderlerimiz başta olmak üzere hiçbir giderimizi indirim konusu yapamazken; birden fazla işverenden yüksek gelir elde edenler dahil olmak üzere menkul, gayrimenkul, serbest meslek gelirleri ve ticari kazanç elde edenler harcamalarının önemli bir kısmını ödeyecekleri vergilerden düşebilmektedir.” dedi.

Bağış ve istisnalara da dikkat çeken Çınar, “Çeşitli adlar altında dernek ve vakıflara yaptıkları bağışların çoğunlukla tamamını gider olarak göstermektedirler” ifadelerini kullandı.

“2026 BÜTÇESİNDE 3 TRİLYONA YAKIN FAİZ ÖDEMESİ VAR”

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Çınar, “Bu politikalarla düşük gelir gruplarından yüksek gelir gruplarına sürekli bir servet aktarımı yapılırken, bizlere derinleşen bir yoksulluğun hikayesi dayatılmaktadır.” dedi.

2026 bütçesine ilişkin rakamları paylaşan Çınar, “Toplam 16 trilyonluk harcama tutarının 3 trilyona yakını sadece faiz ödemelerine ayrılmıştır. 2026 yılı Ocak ayında ödenen faiz tutarı bütün zamanların rekorunu kırarak 458 milyarı bulmuştur.” diye konuştu.

