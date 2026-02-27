Bakan Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ocak ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Orta Vadeli Programımız (OVP) ve çalışma hayatını geliştirmeye yönelik politikalarımızın etkisiyle işsizlik oranı, 33 aydır tekli hanelerde seyrediyor. İşsizlik oranı, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam oranı ise yüzde 47,9 oldu. İş gücüne katılma oranı yüzde 52,1 olarak gerçekleşti. Kadınlarda işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 puan azalarak yüzde 11 olarak gerçekleşti. Kayıtlı kadın istihdamının teşvik edilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki yılın aynı ayına göre 1 puan azalarak yüzde 14,3 oldu. GÜÇ Projemiz başta olmak üzere gençlerimizin çalışma hayatına katılımlarını artırmak ve kariyer planlamalarını sağlamak için yürüttüğümüz programlarımızı etkin bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. İş arayan vatandaşlarımızın, işverenlerimizin ve yatırımcılarımızın her zaman yanındayız' ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak: DHA