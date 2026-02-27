Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'ın haberi...

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı basın toplantısında, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik “statü” ve “umut hakkı” tartışmalarına sert sözlerle karşı çıktı.

Çömez, bazı siyasi çevrelerin Öcalan’a özel bir statü verilmesi ve siyasi muhatap haline getirilmesi yönünde hazırlık içinde olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

“O alçağın bir tek statüsü vardır; o da bu ülkenin bağımsız mahkemeleri tarafından verilmiştir. O statü cezaevidir. Devletin başıyla eşitlenecek bir pozisyon asla söz konusu olamaz.”

Çömez, Öcalan’a “kurucu önder” sıfatı atfedilmesi yönündeki iddialara da tepki göstererek, “50 bin kişinin katilinin tek vasfı bölücü bir terör örgütünün elebaşı olmasıdır” dedi.

“ASİL GÜNDEM EKONOMİ VE AÇLIK”

Çömez, Türkiye’nin gerçek gündeminin ekonomi olduğunu vurgulayarak, “Millet açlıkla, yoksullukla, işsizlikle mücadele ederken iktidar 28 Şubat polemiği ya da İmralı tartışmalarıyla siyaset yapıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de gıda enflasyonunun rekor seviyelere ulaştığını belirten Çömez, aylık gıda enflasyonunun yüzde 6,6 olduğuna dikkat çekti.

“DÜNYANIN EN PAHALI ETİ TÜRKİYE’DE”

Et fiyatları üzerinden hükümeti eleştiren Çömez, Avrupa ülkeleriyle karşılaştırma yaparak Türkiye’deki fiyatların yüksekliğine dikkat çekti.

Ankara’da etin kilogram fiyatının 1000 liraya ulaştığını, Portekiz’in başkenti Lizbon’da ise yaklaşık 600 lira seviyesinde olduğunu söyleyen Çömez, şu soruyu yöneltti: “Madem Avrupa’da üretimde birinciyiz, neden Avrupa’dan daha pahalı et yiyoruz?” Türkiye’nin canlı hayvan ve karkas et ithalatında dünyada ilk sıralarda yer aldığını belirten Çömez, sınır komşularında dahi et fiyatlarının Türkiye’nin yarısı seviyesinde olduğunu savundu.

İCRA DOSYASI 25 MİLYONA DAYANDI

Ekonomideki daralmanın en somut göstergesinin icra dosyaları olduğunu ifade eden Çömez, ülkedeki toplam icra dosyası sayısının 25 milyona ulaştığını belirtti.

Sadece bir günde 46 binin üzerinde yeni dosya açıldığını söyleyen Çömez, “Dakikada 32 icra dosyası geliyor. Böyle bir ekonomik tablo sürdürülebilir değil” dedi.

“ÇİFTÇİ BATIYOR, FAİZE 322 MİLYAR”

Tarım sektöründeki borç yüküne de dikkat çeken Çömez, çiftçilerin toplam borcunun 1 trilyon 257 milyar liraya çıktığını söyledi.

Ziraat Bankası’nın geçen yıl çiftçiden 322 milyar lira faiz tahsil ettiğini belirten Çömez, mazot fiyatlarına yapılan zamların da üreticiyi zorladığını ifade etti.

“EMEKLİYE ASGARİ ÜCRET TUTARINDA İKRAMİYE”

Emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin yasa teklifi verdiklerini açıklayan Çömez, yılda iki kez olmak üzere bir asgari ücret tutarının ikiye bölünerek emekliye ödenmesini önerdiklerini söyledi.

Mevcut 5 bin liralık ikramiye tutarının yetersiz olduğunu savunan Çömez, “Tefecilere milyarlar aktarılırken emekliye gelince kaynak yok deniliyor” ifadelerini kullandı.

“YENİ NESİL SUÇ ÇETELERİ DEVLET İÇİNE SIZDI”

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, organize suç yapılanmalarının devlet kurumlarına sızdığı iddiasında da bulunarak, emniyet ve yargı içinden bilgi sızdırıldığına yönelik örnekler verdi.

Bu konuda Meclis’e sundukları araştırma önergelerinin reddedildiğini belirten Çömez, “Türkiye hukuk devleti kimliğini kaybetme riskiyle karşı karşıya” dedi.

Çömez, konuşmasının sonunda İYİ Parti kadrolarının “milletin gerçek gündemi” olan ekonomi, üretim ve hukuk devleti için mücadele etmeye devam edeceğini belirterek, “Kimsenin endişesi olmasın, biz milletin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.