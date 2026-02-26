TVF Genel Sekreteri Nihal İşçi’nin de katıldığı ziyarette, başkentte düzenlenecek organizasyonun sportif, ekonomik ve sosyal katkıları değerlendirildi. 2026 yılında Ankara’da gerçekleştirilecek FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin, hem Türkiye’nin voleyboldaki marka değerini güçlendirmesi hem de kentin uluslararası tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.

“Dünyanın voleybolunu biz yönetiyoruz”

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yaptığı açıklamada Türkiye’nin voleybolda ulaştığı uluslararası başarıya dikkat çekti. Üstündağ, FIVB Voleybol Konsey Başkanı seçildiğini ve Milletler Ligi yönetim kurulu üyeliği görevini yürüttüğünü belirterek, Avrupa’da kulüpler bazında önemli bir konuma geldiklerini ifade etti.

Avrupa’nın en prestijli kulüp organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalan sekiz takımdan dördünün Türk takımı olduğuna vurgu yapan Üstündağ, bunun Türk voleybolu adına tarihi bir başarı olduğunu söyledi. Başarının ekip çalışmasının ürünü olduğunu belirten Üstündağ, sürdürülebilir projelerle daha büyük hedeflere ulaşmak istediklerini dile getirdi.

“Başkente yakışır organizasyonlar yapacağız”

Ankara Kent Konseyi ile iş birliğinin önemine değinen Üstündağ, başkente yakışır organizasyonlar gerçekleştirmek için bugüne kadar gereken adımları attıklarını ve atmaya devam edeceklerini söyledi.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise organizasyonun şehir için büyük bir fırsat olduğunun altını çizdi. Yılmaz, etkinliğin Ankara’nın ekonomik ve sosyal potansiyelini ortaya çıkarmada önemli bir rol oynayacağını belirterek, uluslararası organizasyonların turizm, kültür ve kent ekonomisine ciddi katkı sunduğunu ifade etti.

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi sayesinde Ankara’nın 100’den fazla ülkede tanıtım imkânı bulabileceğini kaydeden Yılmaz, Türkiye’nin voleyboldaki başarısının dünyaya örnek olduğunu ve bu başarının diğer sektörlere de ilham verdiğini söyledi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.