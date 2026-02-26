Adana’nın İmamoğlu ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazı faciaya yol açtı. Evde zehirlenen Evren (50) ile oğlu Abdullah Etgü (17), ağır durumda hastaneye kaldırıldı.

Sahur Vakti Ortaya Çıktı

Olay, saat 05.30 sıralarında İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Aile yakınları, sahur için uyandırmak istedikleri baba ve oğlunun tepki vermemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Evren ve Abdullah Etgü’nün kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.

Hastaneye Kaldırıldılar

Durumlarının ağır olduğu öğrenilen baba ve oğul, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.