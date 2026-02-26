ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz tarafından açılan ‘Tehdit’ davasının ilk duruşmasına katıldı. Duruşma sonrası açıklama yapan Özdağ, Yılmaz’ın Cumhuriyet’in kurucu kadrolarına hakaret ettiğini belirterek, kendisinin amacının tehdit etmek olmadığını söyledi.

Dava Konusu Paylaşım

2024 yılında Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde konuşan Şevki Yılmaz, “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlere sosyal medya hesabından tepki gösteren Ümit Özdağ, Yılmaz’a yönelik olarak, “Sana soylunun soysuzun kim olduğunu gösteririm” paylaşımında bulunmuştu.

Yılmaz, Özdağ’ın bu paylaşımı nedeniyle ‘Tehdit’ suçundan şikayetçi oldu ve dava açtı.

Duruşmada Özdağ’ın Savunması

Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Özdağ, paylaşım yaptığı dönemde milletvekili olmadığını belirterek, “Amacım, müştekiyi tehdit etmek veya hakaret etmek değildi. Sosyal medyada paylaştığı Osmanlı sürgünü ile ilgili anlatımları üzerinden, bir siyaset bilimi profesörü olarak tarihi olayları tartışır ve kendisine izah ederdim” dedi.

Duruşma, savcılığın mütalaasını hazırlaması için nisan ayına ertelendi.

Açıklamalar

Duruşma sonrası Kocaeli Adliyesi önünde açıklama yapan Özdağ, “Şevki Yılmaz, Osmanlı hanedanına yönelik sözleriyle Atatürk ve silah arkadaşlarına hakaret etmişti. Ben de kendisine cevap verdim. Çok alınmış, incinmiş ve dava açmış. Doğrusu Cumhuriyet’in kurucu kadrolarına ağır hakaret eden kişinin yargılanması gerekir; bizim değil” ifadelerini kullandı.