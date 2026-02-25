Ankara’nın kültür ve sanat dünyasına ışık tutacak önemli bir program, 5 Mart 2026 Perşembe günü sanatseverleri ve akademisyenleri bir araya getirecek. Açılış konuşmalarını Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) Müdürü Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu ile ÇAĞSAV Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Erol yapacak.

Etkinlik, Ankara’nın kültürel birikimini kurumsal örnekler üzerinden değerlendirmeyi ve geleceğe yönelik bir vizyon ortaya koymayı hedefliyor.

Ankara’nın Kültür Sanat Ortamı Kurumsal Örneklerle Ele Alınacak

Programın ilk oturumunda “Ankara’nın Kültür Sanat Ortamında, Kurumsal Örnekler” başlığı altında önemli değerlendirmeler yapılacak. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu’nun üstleneceği oturumda, Ankara’daki sanat kurumlarının gelişimi ve etkisi masaya yatırılacak.

Sanat Kurumu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Onur Sezer, “Ankara Kültür Sanat Ortamını Sanat Sevenler ve Sanat Kurumu Derneği Üzerinden Okumak” başlıklı sunumuyla kentin kültürel dinamiklerini değerlendirecek.

Emin Mahir Balcıoğlu ise SANART’ın 1990’lı yıllarda kentte oluşturduğu sanat ve kültür hareketliliğini, başarıları ve eksiklikleriyle ele alacak. Programda ayrıca Ahmet Şefik Kahramankaptan, ÇAĞSAV’ın 25 yıllık serüvenini katılımcılarla paylaşacak.

Oturum, soru-cevap bölümüyle tamamlanacak.

Gelecek Projeksiyonu ve Tartışma Oturumu

İkinci oturumda ise “Tartışma ve Gelecek Projeksiyonu” başlığı altında Ankara’nın kültür sanat alanındaki geleceği konuşulacak. Moderatörlüğünü Devrim Erol’un yapacağı panelde; Emin Mahir Balcıoğlu, Naz Balkan, Onur Sezer, Sera Sade, Oğuz Karakütük ve Nazlı Oğuz görüş ve önerilerini dile getirecek.

ÇAĞSAV’ın 25. yılı kapsamında düzenlenen program, Ankara’nın kültür sanat hafızasını kayıt altına alırken, geleceğe yönelik yeni iş birlikleri ve projeler için de önemli bir zemin oluşturmayı amaçlıyor.