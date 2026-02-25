Sakarya’da uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışma kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Hendek ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyon, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

İstanbul’dan Hendek’e Uyuşturucu Sevkiyatı

Polis ekipleri, takibe aldıkları araçta bulunan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. A.T. (38), C.A. (34) ve S.Y. (30) isimli şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 4 parça halinde toplam 38,43 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 Şüpheli Cezaevine Gönderildi

Mahkemece yapılan değerlendirme sonucunda C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.T. ile S.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.