Çankaya Belediyesi, gece çalışan anne ve babalar için dikkat çeken bir sosyal projeyi duyurdu. Belediye tarafından yapılan paylaşımda, Maltepe Umut Gündüz Bakımevi’nin akşam saatlerinden sabaha kadar hizmet verdiği belirtildi.

19.00’dan 07.00’ye Güvenli Hizmet

Maltepe Umut Gündüz Bakımevi, 3–6 yaş arası çocuklara yönelik olarak 19.00 ile 07.00 saatleri arasında hizmet sunuyor. Üstelik aileler çocuklarını saatlik olarak da bırakabiliyor.

Bakımevinde çocuklara akşam yemeği ve sabah kahvaltısı verilirken, gece boyunca uzman eğitmenler eşliğinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Böylece hem güvenli hem de eğitici bir ortam sağlanıyor.

Ankara’da İlk Uygulama

Belediye yetkilileri, gece bakımevi modelinin Ankara’da ilk kez Çankaya’da hayata geçirildiğini vurguladı. Özellikle sağlık, güvenlik ve hizmet sektöründe gece vardiyasında çalışan aileler için önemli bir ihtiyaca yanıt veren proje, sosyal belediyecilik örneği olarak dikkat çekiyor.