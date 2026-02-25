Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi.

Külliye’de Kritik Görüşme

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti. Görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmazken, buluşmaya dair fotoğraf basınla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi parti liderleriyle temaslarını sürdürdüğü belirtilirken, söz konusu görüşmenin de bu kapsamda gerçekleştirildiği ifade edildi.